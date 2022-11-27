Yaşayan en yaşlı köpek Gino oldu

Yaşayan en yaşlı köpek unvanının yeni sahibi Gino oldu.

Guinness Dünya Rekorları, 22 yaş 52 günlük Gino'nun bu unvanı kazandığını 15 Kasım'da duyurdu.

24 Eylül 2000'de doğan Gino, 2 yaşındayken Alex Wolf tarafından sahiplenildi.

28 Mart 2000'de dünyaya gelen toy fox teriyer cinsi Pebbles dünyanın en yaşlı köpeğiydi, ancak Pebbles, 3 Ekim'de doğal nedenlerden yaşamını yitirmişti.

Pebbles'in hayatını kaybetmesiyle Gino rekorun yeni sahibi oldu.

Köpeğin eskisi kadar hareketli olmadığını belirten Wolf, hayvanın artık ateş başında şekerleme yapmayı ve somon atıştırmayı tercih ettiğini ifade etti. Eskisi kadar iyi göremeyen Gino artık mahallede bir el arabasıyla dolaştırıyor.

Wolf'a göre Gino'nun uzun yaşamının sırrı kaliteli yemeklerden oluşan sağlıklı beslenme düzeni, veteriner bakımı ve verilen destek. Sahibi, evcil hayvanının çok güçlü olduğunu da kaydetti.

"Yaşayan en yaşlı köpek" unvanını hayvanlar için yapılacak çalışmalara fon ve farkındalık yaratmak için kullanmak istediğini belirten Wolf, halihazırda kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla görüştüğünü açıkladı.

Şimdiye kadar yaşamış en yaşlı köpek unvanıysa 1939'da 29 yaş 5 aylıkken ölen Bluey adlı Avustralya sığır çobanı köpeği cinsi hayvana ait.

Kaynak: TRT Haber