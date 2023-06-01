Yasin Cengiz öldü mü, yaşıyor mu, öldüğüne dair iddialar gerçeği yansıtıyor mu?

Yasin Cengiz'in ölüp ölmediği sorusu merak edilen konular arasında yer almaktadır. Yasin Cengiz, TikTok'ta aynı şarkı ve ritimlerle göbek şovu yaparak dünyaca tanınan bir fenomen haline gelmiştir.

Sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken bu kişi, büyük bir beğeni ve izlenme kitlesi elde etmiştir. Sevenleri ise Yasin Cengiz'in hayatta olup olmadığını merak etmektedir. Ayrıca Yasin Cengiz'in kim olduğu da araştırılan sorular arasında yer almaktadır.

YASİN CENGİZ ÖLDÜ MÜ?

Yasin Cengiz hakkında çıkan ölüm iddiaları asılsızdır. Sosyal medya fenomeni olan Yasin Cengiz, hala paylaşımlarını sürdürmektedir.

YASİN CENGİZ KİMDİR?

Yasin Cengiz, önceleri tarlada çalışırken çektiği videolarla ünlenmiştir. Pascal Nouma, Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes ve CZN Burak gibi diğer ünlülerle birlikte videolar çekmiştir. Yasin Cengiz'in TikTok'ta 86 milyon beğeni alarak 5.6 milyon takipçisi bulunmaktadır.