Yasin Cengiz öldü mü, yaşıyor mu, öldüğüne dair iddialar gerçeği yansıtıyor mu? Cengiz'in ölüp ölmediği sorusu merak edilen konular arasında yer almaktadır. Yasin Cengiz, TikTok'ta aynı şarkı ve ritimlerle göbek şovu yaparak dünyaca tanınan bir fenomen haline gelmiştir.

Sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken bu kişi, büyük bir beğeni ve izlenme kitlesi elde etmiştir. Sevenleri ise Yasin Cengiz'in hayatta olup olmadığını merak etmektedir. Ayrıca Yasin Cengiz'in kim olduğu da araştırılan sorular arasında yer almaktadır. Yasin Cengiz öldü mü son dakika? Yasin Cengiz ne zaman öldü, kaç yaşında?

YASİN CENGİZ ÖLDÜ MÜ?

Yasin Cengiz hakkında çıkan ölüm iddiaları asılsızdır. Sosyal medya fenomeni olan Yasin Cengiz, hala paylaşımlarını sürdürmektedir.

YASİN CENGİZ KİMDİR?

Ünü Türkiye sınırlarını aşmış olan Yasin Cengiz 1 Ocak 1994 doğumludur ve 2023 yılı itibariyle 29 yaşındadır. Yasin Cengiz ne kadar kazandığı hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. .

Yasin Cengiz, önceleri tarlada çalışırken çektiği videolarla ünlenmiştir. Pascal Nouma, Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes ve CZN Burak gibi diğer ünlülerle birlikte videolar çekmiştir. Yasin Cengiz'in TikTok'ta 86 milyon beğeni alarak 5.6 milyon takipçisi bulunmaktadır.

‘Göbek şov yapan adam’ diye tanınan Kayseri‘de yaşayan Yasin Cengiz TikTok’ta aynı şarkıda aynı ritimlerle göbek şovu yaparak dünyaca tanınan bir fenomen haline geldi.

Şibili şibili dom dom şarkısıyla göbeğini oynatan Yasin Cengiz göbek attığı videolar ile ünü dünyaya yayılınca Azerbaycan’dan Dubai’ye gezmediği yer kalmadı.

Cengiz’in her bir videosu milyonlarca kişi tarafından izleniyor ve çok beğeniliyor. Göbek şovu yapmak için büyük açılışlara gidiyor ve ünlü isimlerle videolar çekiyor.