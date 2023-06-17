YKS 100 puan veriyor mu 2023?

YKS'de 100 puan devlet tarafından veriliyor iddiası her yıl olduğu gibi bu yıl da yine konuşuluyor. Çeşitli sitelerde veya plaftormlarda dile getirilen konunun aslı nedir?

YKS 100 PUAN VERİYOR MU?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların her bir test için standart puanları hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanması için aşağıdaki adımlar izlenecektir:

Her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten aldığı ham puan bulunacaktır. Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması hesaplanacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılacak ve geçerli soruların puan değeri yeniden hesaplanacaktır. Ayrıca, sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular varsa, güncellenen cevap anahtarı esas alınarak puanlama yapılacaktır.

TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 ham puan almaları gerekmektedir. Sadece bu koşulu sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı, 100 ile 500 arasında değişen TYT puanına dönüştürülecektir.

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerden en az 0,5 ham puan almaları gerekmektedir (Tablo 1D). Sadece bu koşulu sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanları, 100 ile 500 arasında değişen SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülecektir.

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaklardır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Buna göre, TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır ve cevap kâğıdında bu testle ilgili 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorudan tamamından sorumlu olacaklardır.