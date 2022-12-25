Yoksa ölmedi mi? El Kaide, Eymen el Zevahiri'ye ait olduğu belirtilen 35 dakikalık bir ses kaydı yayınladı

Eymen el Zevahiri'nin 2022 yılında ABD tarafından düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğü açıklanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Usame bin Ladin'in ölümünden sonra El Kaide'nin liderliğini üstlenen Eymen el Zevahiri'nin Afganistan'da düzenlenen drone saldırısı sonucu öldürüldüğünü duyurmuştu.

11 Eylül saldırılarının kilit isimlerinden biri olarak görülen Mısırlı el Zevahiri'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'de sabahın erken saatlerinde kaldığı eve yapılan hava saldırısında öldüğünü açıklanmıştı.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantıında Biden, "Artık adalet yerini buldu ve bu terörist lider artık yok. Ne kadar uzun sürerse sürsün, eğer tehdit oluşturuyorsanız, Amerika Birleşik Devletleri sizi bulacak ve ortadan kaldıracak." demişti.

Kaynak: Euronews