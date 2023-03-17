Yusuf Kavaklı Hoca kaç yaşında? Yusuf Kavaklı ne kanseri, hastalığı neydi, iyileşti mi, sağlık durumu nasıl soruları son günlerde merakla soruluyor.

Şimdilerde Beyaz TV'de Cuma günleri sohbet programına katılan Yusuf Kavaklı'nın kanser hastalığını atlattığı biliniyor. Peki, Yusuf Kavaklı Hoca kaç yaşında? Yusuf Kavaklı ne kanseri?

YUSUF KAVAKLI HOCA KAÇ YAŞINDA, NE KANSERİ?

Katıldığı programlarda yaptığı dini sohbetlerle geniş kitleler tarafından tanınan Yusuf Kavaklı hoca önemli bilgi birikimini aktarmayı sürdürüyor.

Bir süredir ağır bir hastalık süreci de geçiren Kavaklı hoca dönem dönem ekranlarda yer almayı sürdürüyor. İşte Kavaklı hocanın hayatıyla ilgili bilgiler…

YUSUF KAVAKLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kavaklı, 1946 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlkokulu Köyünde bitirdi. 1970 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesinden, 1974’te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu.

24 Ağustos 1966 tarihinde Eyüp Müftülüğüne bağlı Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami’de İmam-Hatip olarak memuriyete başladı.

17 Aralık 1975 tarihinde Bayrampaşa endüstri meslek lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak tayin edildi ve 1977 yılı Temmuz ayında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesine tayin edildi.

1977-1979 yılları arasında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesinde Öğretmen ve Müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

1 Ağustos 1979-30 Kasım 1980 tarihleri arasında vatani görevini yedek subay olarak Ankara-Mamak-229.piyade alayında tamamladı.

Askerlik görevi bitince Diyanet İşleri Başkanlığında denetçi imtihanına girdi ve 1981 yılında İstanbul Bakırköy müftülüğüne murakıp olarak tayin oldu.

1982 yılında Diyanet İşleri Başkanlığınca Belçika‘ya Din Dersi Öğretmeni olarak gönderildi. 1982-1986 yılları arasında Belçika’da din dersi öğretmenliği yaptı. Belçika’da öğretmenlik yaparken 1984-1986 yılları arasında Tercüman Gazetesi’nin Avrupa baskısında “cuma sohbetleri” başlığı altında haftalık sohbet yazıları yazdı.