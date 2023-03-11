Zemzem neden ayakta içilir? Hikmeti nedir?

Zemzem neden ayakta içilir? Zemzem suyunu ayakta içmenin hikmeti veya fazileti nedir soruları bu aralar merakla soruluyor.

Soruyu en çok soranlar ise, Show TV'de yayınlanan, "Kızılcık Şerbeti" isimli diziyi izleyen seyirciler oldu.

Çünkü dizinin bir sahnesinde, muhafazakar aile, Umreden dönen misafirlerinin getirdiği Zemzem suyunu ayakta ve kıbleye dönerek içiyor. Bu durum, seküler hayat tarzıyla büyümüş evin yeni gelinini şaşırtır. Aynı zamanda ekran başındaki seyirci de "Zemzem neden ayakta içilir" sorusunun cevabını aramaya başladı.

ZEMZEM NEDEN AYAKTA İÇİLİR?

İbni Abbas’tan (r.a.) gelen bir rivayette, Peygamberimizin (asm), Zemzem suyunu ayakta olduğu halde içtiği rivayet edilir. İbni Abbas şöyle der:

“Ben Resulullaha (a.s.m.) Zemzem ikram ettim, ayakta içti.” (Müslim, Eşribe: 117; İbni Mâce, Eşribe: 21)

Bilindiği üzere Peygamberimiz (asm) bir hadislerinde ayakta su içmeyi yasaklamıştır. (Müslim, Eşribe: 112; Ebû Davud, Eşribe: 13) Bu itibarla, hadis âlimleri bu farklı rivayetleri birleştirmişlerdir. Sahih-i Müslim Şârihi Nevevî, bu iki farklı hadis hakkında şöyle der:

“Bu hadislerdeki yasaklama tenzihen mehruh şeklindedir. Ayakta su içmenin câiz olduğunu göstermek içindir.” (bk. Nevevi, ilgili hadisin şerhi)

Îmam Suyutî Hazretleri de Peygamberimizin (asm), Zemzemi ayakta içmesini şöyle izah eder:

“Resul-i Ekremin (asm) Zemzemi ayakta içmesi, ayakta su içmenin câizliğini açıklama mânâsındadır. Şöyle de denebilir: Halkın izdihamı dolayısıyla Resulullah (asm) oturmaya müsait bir yer bulamadığı veya Zemzemin çevresi ıslak olduğu için ayakta içmiştir.”

Hanefî âlimleri, İbni Abbas’ın rivayet ettiği hadise dayanarak Zemzemi ayakta içmenin müstehaplığına hükmetmişlerdir.

Netice olarak, Zemzem suyunun ayakta içilmesinde bir mahzur yoktur, denebilir.