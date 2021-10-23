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Aile
"Küçük Amal" Londra'da
GENEL
23.10.2021, 14:19
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Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan ve Türkiye'den yola çıkan 3,5 metre uzunluğundaki kukla "Küçük Amal" İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaştı.
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Bulutların üzerindeki Umman
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#koronavirüs
#corona virüsü
#irfan
#resmi gazete
#İtalya
#Rize
#ortodoks yahudisi
#posta güvercini
#Ankara kimyasal zehirlenme
#gıda yardımı
#Nahda hareketi
#jandarma komutanı
#Gambiya
#Kişida Fumio
#Emre Akman
#tunus deaş
#Nijerya çocuk asker
#Mekke Metrosu
#ümit yardım
#Suriye