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"Küçük Amal" Londra'da

GENEL 23.10.2021, 14:19
"Küçük Amal" Londra'da
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Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan ve Türkiye'den yola çıkan 3,5 metre uzunluğundaki kukla "Küçük Amal" İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaştı.