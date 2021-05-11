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Kudüs'te 'son Osmanlı Alayı'nın izleri
GENEL
11.05.2021, 10:41
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#emine erdoğan
#corona virüsü
#koronavirüs
#24 saat
#mescidi aksa
#İmran Han
#cuma namazı
#Ayasofya Camii
#Mersin
#yabancı öğrenci
#Türk bayrağı
#Marmara
#üçüncü aşama
#Osmanlı ordusu Gazze için savaşmıştı
#Arapça Kitap Fuarı
#Ürdün Başbakanı
#haydar aliyev
#FARDC
#17 Aralık soruşturmaları
#uzaktan din eğitimi