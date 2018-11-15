"100 yıl önce gündemde ne vardı?" sorusunun cevabı bu sergide

"Havadis 1917-1918, Yüz Yıl Önce" sergisinin açılışı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı tarafından düzenlenen sergi, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde tarih meraklılarının beğenisine sunuldu.

Osmanlı basınından haber ve görsellerin yer aldığı serginin açılışında konuşan İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder, sergide 1917 ve 1918 yıllarını incelediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıllar hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi açısından çok önemli yıllar. Balkan harpleri ve ardından gelen büyük göçler, cihan harbi ve imparatorlukların yıkılışı bu yıllarda gerçekleşti."

İncelenen yılların tarih açısından önemine dikkati çeken Minder, "Havadis" sergileriyle önemli olayları sunacaklarını ve çalışmaların 1923 yılına kadar devam etmesini planladıklarını ifade etti.

Minder, "Havadis bir basın sergisi olarak 100 yıl önce olmuş olaylardan bir seçki yaparak bugüne getiriyor. Buradaki amacımız, tarihi daha yakından incelemek ve bugüne ışık tutmak, bugünkü olaylarla 100 yıl önceki olaylar arasındaki bağlantıları kurabilmek." şeklinde konuştu.

Özenli bir çalışma sonucu seçilen haberlerin dikkat çekici hale gelmesi için görsel malzemelerle zenginleştirme yolunu tercih ettiklerini dile getiren Minder, yaklaşık 250 haberi 800'e yakın görselle ilişkilendirdiklerini ve sergide tarih meraklılarının beğenisine sunduklarını ifade etti.

"Gazze ve Suriye 100 yıl önce de gündemdeydi"

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok ise "Osmanlının son yıllarını konu alan sergimizde geçmişimizde askeri, siyasi, ekonomi, eğitim ve yaşamla ilgili neler yaşandığını hatırlatmak istedik." dedi.

Sergide Gazze’de İngilizleri geri püskürten kahraman alayları, Tebriz'deki mücadelesi ve Suriye'nin paylaşılmasının protesto edilmesi gibi haber başlıklarının yer aldığını anımsatan Tok, "Şu an dünya basınının takip ettiği en önemli konular olan Gazze ve Suriye meselesinin 100 yıl önce de gündemde olduğu görülmektedir." şeklinde konuştu.

Fahrettin Paşa'ya özel bir bölüm ayrıldı

Daha önceki sergilerde 1912, 1913, 1914, 1915 ve 1916 yıllarına yoğunlaşılırken, bu sergide 1917 ve 1918 yıllarındaki gelişmelere yer verildi.

Milli tarih ve dünya tarihi açısından önemli olayların o günün basınına yansıyan haberlerinin sunulduğu "Havadis 1917-1918, Yüz Yıl Önce" sergisinde, dönem basınından "Tanin", "Sabah", "Tasvir-i Efkar", "İkdam" ve "Vakit" gazeteleri ile "Servet-i Fünun", "Donanma Dergisi", "Harp Mecmuası", "The İllustrated London News", "I'llutration Revue des Sciences" ve "Şehbal" dergileri incelendi.

İnceleme sonucu dönemi en iyi yansıttığı düşünülen haberler hükümet, harp, siyaset, ekonomi, günlük yaşam, moda, futbol gibi çeşitli başlıklar altında toplandı.

Bir odasının "Çöl Kaplanı" lakaplı Medine Müdafii Fahrettin Paşa ve özel arşivine ayrıldığı serginin açılışına Fahrettin Paşa'nın torunu Ömer Türkkan da katıldı.

Açılışa ayrıca araştırmacı yazar Sadık Albayrak, Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, yazar Beşir Ayvazoğlu, gazeteci yazar Taha Akyol'un yanı sıra serginin açılışında katkıda bulunan kütüphane çalışanları ve çok sayıda tarih meraklısı da katıldı.

Sergi 22 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2018, 00:33