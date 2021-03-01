1937 tarihli Picasso eseri satılıyor

Bonhams Müzayede Evi yetkilileri Femme au Béret Mauve isimli eserin 10 milyon dolar ile 15 milyon dolar arasında bir fiyata satılacağını düşünüyor.

Eser, Picasso’nun sevgilisi ve ilham perisi olan Marie-Therese Walter’ı tasvir ediyor. Yetkililer, eserin sahiplerinin New York’taki Hirschl & Adler Galeri’sinden satın aldığı 1984 yılından bu yana bulunduğu koleksiyondan ilk kez müzayedeye çıktığını belirtti.

Yetkililer, “Marie-Therese ve kızları Maya ile aile hayatı bu çalışmada harika bir şekilde yakanan huzuru temsil ediyor” dedi.

AA