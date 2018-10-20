2. Batman Kitap Fuarı kapılarını açtı

Batman'da, Adalet Caddesi'nde 96 yayınevi ve 75 yazarın katılımıyla düzenlenen 2. Batman Kitap Fuarı açıldı.

DBP'li belediyeler döneminde belediyeye ait halk evlerinin terör üreten mekanlar haline geldiğini vurgulayan Deniz, İçişleri Bakanlığınca belediyelere yapılan görevlendirmenin ardından buraların birer bilgi evine dönüştürüldüğünü kaydetti.

Çocuklara ve gençlere en iyi hizmeti sunmanın görevleri olduğunu dile getiren Deniz, şöyle konuştu:

"Bunu da ancak onları kitapla buluşturarak yapacağız. Çocuklarımız kitapla buluşsunlar ki akıllarını kiraya vermesinler, terörden kendilerini uzak tutsunlar. Çünkü geçmişte bu bölgede terör örgütleri ve o zihniyete mensup kişiler bu çocukların zihinlerini kirlettiler. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bir taraftan terörle mücadelede bir tek silahlı terör örgütü mensubu kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek, aynı zamanda iş birlikçileriyle de mücadelemiz devam edecek. Çocuklarımızın zihinlerinin kirletilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."

Batman Valisi Ahmet Deniz, fuarda kitapları inceledi.

"Dünyada 10'uncu sıradayız"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ise Türkiye'nin kitap konusunda dünyada ön sıralarda yer almaya başladığını söyledi.

Türkiye'de 2000'li yılların başında yılda basılan kitap sayısının 12 bin 580 olduğunu belirten Turşucu, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz sene bu rakam 60 bin 335'e ulaştı, dünyada 10'uncu sıradayız. Bu iyi bir rakam ve iyi bir yer ama bu bizim için yeterli değil, hedefimiz ilk 5 olmalı. Türkiye'de geçen sene tespit edilebilen kadarıyla 700 milyon civarında kitap basıldı. Bu kitaplar satılmasa, okunmasa basılmaz. 700 milyon kitap demek kişi başına 8 buçuk kitap demek. Türkiye'de kitap okuma alışkanlığı açısından dünyada ilk 20'nin içerisindeyiz. Basılan kitap çeşitliliği bakımından dünyada ilk 10'dayız. Kitap piyasası bakımından da dünyada 11'inci sıradayız."

"Türkiye'de 27 bin kütüphane var"

Türkiye'de 27 bini aşkın kütüphane olduğunu vurgulayan Turşucu, "Bu yönüyle biz önemli bir mesafe katettik. Türkiye'de bize bağlı kütüphanelerin dışında, belediye, özel ve üniversitelere ait kütüphaneler var. Toplamda, 27 binin üzerinde kütüphane var. Bu yeterli değil. Konya'daki kütüphanenin yıllık 2 milyon okuyucusu var. Sivas'ta açtığımız kütüphanenin yıllık 400 binin üzerinde okuyucusu var." ifadelerini kullandı.

Turşucu son olarak, Batman'a yapılması planlanan kitap görünümlü 4 katlı kütüphanenin temelinin en kısa zamanda atılacağını duyurdu.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net