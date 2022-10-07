2022 Nobel Barış Ödülü'nün kazananları açıklandı

2022 Nobel Barış Ödülü'nün kazananları Belaruslu insan hakları savunucusu Ales Bialiatski, Rusya merkezli insan hakları kuruluşu Memorial ve Ukrayna merkezli insan hakları kurulusu Sivil Özgürlükler Merkezi oldu.

Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Nobel Ödülü kazananları kendi ülkelerinde sivil toplumu temsil ediyor. Uzun yıllardır iktidarı eleştirme ve vatandaşların temel haklarını koruma haklarını savundular. Savaş suçlarını, insan hakları ihlallerini ve gücü kötüye kullanma olaylarını kayda geçirmek için inanılması zor bir çaba sarf ettiler. Üçü birlikte sivil toplumun barış ve demokrasi için önemini kanıtlıyor" denildi.