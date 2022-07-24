26. Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni tamamlandı

Şenliğin son gününde, yöresel sanatçılar Naim Coşkun, Cengiz Aydın, Seyfettin Çakıral, İklima Güngör, Nisa Akpulat, Azmi Küçük, Şenol Avşar ve Ali Filiz sahneye çıktı.

Çok sayıda kişinin katılığı etkinlikte, katılımcılar sanatçıların parçaları eşliğinde eğlendi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, gazetecilere, Türk dünyasının ortak atası Dede Korkut'un manevi kimliğinde insanları bir arada tutmak ve o kültürel dokuyu gelecek kuşaklara aktarma gayretinde olduklarını söyledi.

Kentte 7 gün süren şenlikler kapsamında sosyal yapının gelişmesi ve ekonomik anlamda özellikle yerli esnafa girdi sağlamaya çalıştıklarını belirten Pekmezci, şöyle devam etti:

"Bir hafta boyunca yoğun programı yapmamızın en önemli unsurlarından biri burada o insanlara ekonomik anlamda bir nebze olsun katkı sağlamak. Ayrıca kültürel bazda bir dayanışma ruhu oluşturduk. Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan Bayburt Dernekleri, yurt dışından dernekler ve tüm Türk dünyasından ortak konuklarımızla bu güzel günlerde Bayburt'ta ve Bayburtluların sıcak gönül coğrafyasında onları misafir ettik."

Etkinliğe, Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi Dursun, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Aydıntepe Kaymakamı Mehmet Arsoy, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, il dışında faaliyet gösteren Bayburt derneklerinin başkanları ve vatandaşlar katıldı.