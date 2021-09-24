3 bin 600 yıllık tablet 30 sene sonra evinde

Gılgamış Destanı'ndan bir parça şiirin yazılı olduğu 3 bin 600 yıllık tabletin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Irak'a iade edildiği bildirildi.

1991 yılında ülkeden kaçırılan 3 bin 600 yıllık Gılgamış tableti, perşembe günü ABD tarafından Irak'a resmen iade edildi.

Gılgamış Rüya Tableti olarak bilinen tablet, dünyanın bilinen en eski dini metinlerinden biri olan Gılgamış Destanı'na ait bir Sümer şiirinin parçalarını gösteriyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) göre tablet, 1991 yılında Irak'taki müzeden çalındı ve 2007 yılında yasa dışı yollarla ABD'ye sokuldu.

2014 yılında el sanatları perakendecisi Hobby Lobby tarafından satın alınan tablete, 2019 yılında ABD Adalet Bakanlığı tarafından el konuldu.

Tabletin resmi devir teslim töreni, 23 Eylül Perşembe günü Washington DC bölgesindeki Smithsonian Enstitüsü'nde yapıldı.

Daha önce ABD'nin Irak'ı işgali sırasında ele geçirilerek organize satıcılar aracılığıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçırıldığı tahmin edilen ve İngiltere'nin ünlü müzesi British Museum'da sergilenen 156 tarihi eser Irak'a iade edilmişti.

Kaynak: Euronews