30 dolara aldığı eser milyon dolarlık çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişinin emlak satışında 30 dolara aldığı tablo, milyonlarca dolar değerinde Rönesans eseri çıktı.

Uzmanlar, "Meryem Ana ve Çocuğu" tablosunun ünlü Alman ressam Albrecht Dürer'e ait olduğunu düşünüyor.

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Concord şehrinde bir kişi 2016'da, emlak satışında 1 dolara sahte bir kolye ve 30 dolara 'Meryem Ana ve Çocuğu'nun küçük çizimini satın aldı.

Londra'daki British Museum'da uzmanlar panelinde eserin 1471 yapımı bir Dürer çalışması olduğu ifade edildi.

Rönesans sanatının son yıllardaki "en olağanüstü keşiflerinden biri" olarak tanımlanan çizimin on milyonlarca dolar değerinde olabileceği ifade ediliyor.

New ocYork Times'ın haberine göre çizimin Dürer'in eseri olduğu bir sanat tüccarının çabaları sonucu ortaya çıktı. Boston'dan girişimci olan Clifford Schorer, 2019'da eseri görmesinden sonra çizimi satması için bu kişiye 100 bin Dolar avans ödediğini söyledi.

Eseri uzmanlara sormak için 14 şehir gezdi

Schorer, eserin sahte olup olmadığını araştırmak için dünya genelinde 14 şehre giderek uzman görüşüne başvurdu.

Schorer, çizimi İngiltere'de müzelere, bayilere ve müzayede evlerine danışmanlık yapan Jane McAusland'a gösterdi. McAusland ilk olarak çizimin antika gibi görünmesi için çay veya kahve ile lekelendiğini söyledi; ancak yaptığı araştırma sonunda resimde sadece Albrecht Dürer'in çizimlerinde bulunan 'trident filigranı' olduğuna karar verdi.

Çizimi doğrulayan uzmanlar panelindeki Dürer uzmanı Christof Metzger'e göre, Fugger'ın imza filigranını taşıyan bu kağıda yalnızca Dürer'in atölyesi erişebiliyordu.

Viyana'daki Albertina Müzesi'nin baş küratörü Metzger de kağıt, kalem darbeleri ve Meryem Ana stili gibi ipuçlarının eserin sahte olmadığını gösterdiğini kaydetti.

Özel koleksiyonlarda sadece 24 Dürer eserinin kaldığını söyleyen Metzger, "bu da yeni keşfedilen çizimi bu kadar özel kılıyor” dedi.

48 milyon dolarlık Raphael tablosunun rekorunu geçer mi?

Ancak Viyana Üniversitesi Sanat Tarihi Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı Fritz Koreny, eserin Dürer'in çırağı Hans Baldung tarafından yapıldığına inanıyor. Dr. Koreny, çizimin Baldung'un yaptığının ispat edilmesi durumunda tablonun değerinin dörtte biri kadar azalacağını ifade etti.

Londra'daki Agnews Gallery'de bulunan eser, önümüzdeki ay New York'taki Colnaghi galerisinde sergilenecek.

2012'de Rönesans döneminin İtalyan ressamlarından Raphael'in kara kalem çalışması, Londra'da 48 milyon dolara satılmıştı. Uzmanlar bu eserin de benzer rakamlara alıcı bulabileceğini düşünüyor.

Almanya'nın Nürnberg kentinde 1471 yılında doğan Rönesans dönemi ressamı Albrecht Dürer, 1528'de aynı kentte hayatını kaybetti.

Kaynak: Euronews