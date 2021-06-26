4 dolara alınan tablo 90 bin dolara satıldı

İngiliz pop ikonu David Bowie'nin yeni keşfedilen ve 4 dolara satılan tablosu açık artırmada 90 bin dolara alıcı buldu.

Toronto’daki Cowley Abbott Fine Art müzayede evi tarafından çevrimiçi açık artırmaya çıkarılan tablonun 7 bin ila 10 bin dolar arasında değeri olduğu tahmin ediliyordu.

Bowie’nin 1995-1997 yılları arasında yaptığı ‘Dead Heads’ (Ölü Kafalar) adlı 47 resimlik seriden biri olan tablo ilk olarak 2001'de bir web sitesi aracılığıyla satıldı. Tablo daha sonra Toronto'nun 300 kilometre kuzeyindeki South River'da bağış mağazasında bir kişi tarafından 4 dolara alındı.

Müzayedeci Rob Cowley, tablonun arkasındaki imzalı baş harflerinin bir Bowie imza uzmanı tarafından doğrulandığını söyledi.

Satıcının, tablonun bu kadar yüksek bir fiyata alıcı bulmasından "memnun ve şoke olduğunu" söyleyen Cowley, "Sanat eserinin orijinal ve otantik olduğunu keşfetmekten çok heyecanlandık" dedi.

Sanat okuluna giden Bowie, yaşamı boyunca, ölümünden sonra on milyonlarca dolara satılan yüzlerce sanat eseri topladı.

Bowie, 25. stüdyo albümü "Blackstar"ın 69. doğum gününde yayınlanmasından iki gün sonra, 10 Ocak 2016'da kanserden öldü.

Kaynak: Euronews