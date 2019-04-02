4. Kısadan Hisse Kısa Film Günleri Yarışması ödülleri sahiplerini buluyor

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü organize edilen Kısa Film Yarışması Ödül Töreni tarihi belli oldu.

Bu yıl yola 4. Kısadan Hisse Kısa Film Günleri olarak devam eden yarışmanın teması “Birlikte Yaşama Kültürü” olarak belirlendi ve 08 Kasım 2018 tarihinde tanıtım toplantısı yapıldı.

Genç Öncüler Hareketi yarışmanın temasını belirlerken neyi hedeflediğini şu şekilde ifa etti: “Din, dil, ırk vb. farklılıkları çatışma sebebi olarak değil, mümkün mertebe zenginlik olarak kabul etmekteyiz. 4. Kısadan Hisse Kısa Film yarışmamızın amacı; bu farklılıkların zenginliğini ortaya koyan kısa filmlerin çekilmesi ve kamuoyunda bir farkındalık yaratılmak istenmesidir.”

Nazif Tunç’un jüri başkanlığını yürüttüğü yarışmada, Görkem Yeltan, Gülcan Tezcan, Mehmet Usta ve Sinan Sertel jüri üyeliğini yürüttü.

Yarışmada bu yıl geçen yıllardan farklı olarak, 05-06 Nisan 2019 tarihlerinde, Ali Emiri Kültür Merkezinde kısa film gösterimleri ve ünlü yönetmenlerle söyleşilerin yapılacağı belirtildi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ve Sinema Genel Müdürlüğü ve SEKAM (Sosyal Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi)’ın katkıları ile düzenlenen 4. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni 7 Nisan Pazar günü, saat 20.00’de Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşecektir.

Yarışma ve söyleşiye ilişkin her türlü bilgi www.kisadanhisse.org adresinden takip edilebilir.

