'4. Sultanbeyli Kitap Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin önde gelen 100 yayınevinin stant açtığı 4. Sultanbeyli Kitap Fuarı'nın başladığı bildirildi.

Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlenen açılış programında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, bu kitap fuarını ilçelerine hediye ettiklerini ve kendilerinden sonra da sürmesini dilediğini vurgulayarak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Tüm kitapseverleri 29 Eylül ve 7 Ekim tarihleri arasında fuara bekliyoruz"

Hüseyin Keskin, "Ülkemizin en seçkin yazarları ve yayınevleri fuarımızda olacak. Tüm kitapseverleri 29 Eylül ve 7 Ekim tarihleri arasında fuara bekliyoruz." dedi.

"100 yayınevinin katıldığı fuarda, misafirimiz olacak 200'e yakın kıymetli hocalarımız ve akademisyenlerimiz var"

Keskin, fuarın kapılarını kitapseverlere açtıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin önde gelen 100 yayınevinin katıldığı fuarda, onların davetiyle misafirimiz olacak 200'e yakın kıymetli hocalarımız ve akademisyenlerimiz var, Hocalarımız burada kitaplarını imzalayacak ve okurlarıyla sohbet etme imkanı olacak. Bununla beraber 160 etkinlik ve seminerlerimiz fuarda olacak. Biz sizlerin aracılığıyla bütün kitapseverleri ve dostları buraya bekliyoruz."

Açılış konuşmasının ardından Keskin, AK Parti İstanbul milletvekilleri İsmet Uçma, Hulusi Şentürk, Eyüp Özsoy, Osman Boyraz, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Seda Darcan Çiftçi, Yayıncılar Federasyonu Başkanı Münir Üstün'ün aralarında bulunduğu davetlilerle kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

Fuar kitapseverleri ve yazarları bir araya getirdi

Türkiye’nin önde gelen iktisat tarihçilerinden, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi” isimli kitabı ile birçok ödüle layık görülen Mehmet Genç, açılış töreninde okurlarla buluştu.

Yazar Genç, fuarı çok beğendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sultanbeyli'ye bu 2. gelişim, o zaman da başka bir festivaldi. 4. kitap fuarı festivalinin gerçekleşmesinden çok memnun oldum ve tebrik ediyorum. Türkiye genellikle az okumakla şöhret yapmıştır fakat çok sayıda kitap basılıyor ve satıldığına göre insanlar okuyor. Şimdi okuyoruz ve çok satıyoruz. Bütün değerlerimiz, kitapla alakalıdır. Bildiklerimizi, bilmek istediklerimizi kitaplar, bize aktarıyor. Bugün okuyucularımızla da fuarda buluşacağız. Osmanlı dünyası, medeniyeti, kültürü hakkında konuşacağız. Sultanbeyli Belediyesi'ni bu başarılı fuarından dolayı da çok tebrik ediyorum."

4. Sultanbeyli Kitap Fuarı’nın onur yazarı bu sene Mehmet Genç olarak belirlenirken, fuarda Yeditepe, İşaret, İz, Ketebe, Profil Kitap, Timaş, Büyük Doğu, Alfa, Beyan Yayınları, Hayat Yayınları, Dergah, Yapı Kredi ve İş Bankası gibi yayınevleri yer alıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 01:58