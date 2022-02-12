5 bin yıllık taş davul ilk kez sergilenecek

British Museum, İngiltere'de ortaya çıkarılan oyulmuş bir taş davulun ülkede bulunan en önemli tarih öncesi sanat eserlerinden biri olduğunu duyurdu.

Tebeşirden yapılmış 5 bin yıllık davul, Stonehenge'in Neolitik bölgesiyle ilgili 17 Şubat'ta açılacak sergide ilk kez görülebilecek.

"The World of Stonehenge" sergisinin küratörü Neil Wilkin, "Bu, gerçekten dikkate değer bir keşif. Son 100 yılda Britanya'da bulunan en önemli tarih öncesi sanat eseri" dedi.

Wilkin, eserlerin analizinin "Stonehenge'in inşa edildiği dönemin inançlarını deşifre etmeye yardımcı olacağını " söyledi.

İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire'daki bir köyün yakınında 2015 yılında bulunan davulla ilgili yapılan kapsamlı araştırmalar sonunda bunun Britanya Adaları'nda şimdiye kadar ortaya çıkarılan "en önemli antik nesnelerden biri" olduğu doğrulandı.

İşlevsel bir müzik aletinden çok bir heykel olarak yapılan davul, bilinen dört örnekten biri.

Davul, Burton Agnes köyü yakınlarında Stonehenge'den yaklaşık 380 kilometre uzaklıkta birbirine yakın gömülmüş üç çocuğun mezarının yanında bulundu. Davul, bir tebeşir topu ve cilalı bir kemik iğnesi ile birlikte en büyük çocuğun başının hemen üstüne yerleştirildi.

British Museum'un koleksiyonunda, tek bir çocuğun mezar alanında 1889'da bulunan benzer üç davul daha yer alıyor. Folkton Davulları olarak bilinen bu eserler "İngiltere'de şimdiye kadar ortaya çıkarılan en ünlü ve esrarengiz antik nesnelerden bazıları" olarak tanımlanıyor. Davulların, Stonehenge'in inşasının ilk aşamasında, MÖ 3005 ile 2890 yılları arasında yapıldığı belirtiliyor.

Kaynak: Euronews