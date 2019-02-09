5. Üsküdar Kitap Fuarı, bugün başlıyor

130 yayınevinden 250'den fazla değerli yazar, Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği 5. Üsküdar Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşacak.

Bugün saat 12'de düzenlenecek olan açılış programı ile birlikte kapılarını kitap severlere açacak olan fuarın bu seneki Onur Konuğu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın olurken, fuarın Onur Yazarı ise Beşir Ayvazoğlu olacak.

Kitap fuarı 17 Şubat Pazar gününe kadar saat 10.00-20.00 arasında Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde kitap severlerin hizmetinde olacak.

Kaynak: Ajanslar