7 Şehrin 7 İslâm büyüğü için çekimler başladı

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Bursa'da, her yıl 7 şehrin 7 İslam büyüğünü tema edinen Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren senaryolardan uyarlanan filmlerin çekimleri başladı.

Bu yıl Mevlana, Yunus Emre, Şeyh Edebali, Şeyh Şaban-i Veli, Ahmet Yesevi ve Yahya Şirvani temasıyla hazırlanan festival kapsamında düzenlenen yarışmada seçilen en iyi 7 senaryo, profesyonel ekiplerle film haline getiriliyor. Mevlana kategorisinde birinci seçilen "Sema" adlı senaryonun kısa film çekimleri Bursa'nın Kestel ilçesindeki Saitabat Mahallesi'nde başladı. Savaşın soğuk yüzündeki kadın ve çocukları anlatan yazarın hikayesini konu alan senaryoda, "Profesör Sema" karakterine oyuncu Reyhan İlhan hayat veriyor. Filmin yönetmenliğini ise Eda Sürmeli ve Ünal Aslan üstleniyor. Yönetmenlerden Sürmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dereceye giren 7 senaryodan üçünün Hatay, dördünün ise Bursa'da çekileceğini belirtti.

Bursa'da çekimleri devam eden filmin temasının Hazreti Mevlana'ya ait olduğunu anlatan Sürmeli, "Hazreti Mevlana'nın hoşgörüsü üzerinden savaşın mağdur kadınlarını kaleme alan bir yazarın öyküsü. Yazara oyuncu Reyhan İlhan hayat veriyor. Reyhan İlhan, yazarın hikayesini yaşayarak canlandırıyor. Biz de çok etkileniyoruz, duygusal anlar yaşıyoruz. Bundan sonra Bosna Savaşı'nı anlatan bir film çekeceğiz. İnşallah yaptığımız filmlerle dünyadaki diğer festivallere katılacağız." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 15:04