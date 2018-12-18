ABD'lilerin Moğol resimlerine ilgisi artıyor

Modern Moğol sanatı New York'ta oldukça kabul görüyor.

Blouin Corp tarafından yapılan değerlendirmede Moğol eserlerine Amerika'da artan ilgiliye yer verildi.

Sanat eserleri ile ilgili referans fiyatları, satışa sunulan eserler, kataloglar ve sanat kitapları ile ilgili kılavuz bilgiler içeren web sitesi kültür sanat ile ilgili büyük bir portföye sahip.

Kanadalı dergi yayıncısı Louise Teresa Blouinin kurucusu olduğu Blouin Artinfo web sitesinde “Evinizi, ünlü Moğol sanatçıları tarafından parlak, etkileyici sanat eserleri ile dekore edin” görüşüne geniş yer veriliyor.

Haberde “Canlı portreler, renkli gerçeküstü vizyonlar ve Moğol sanatçılarının diğer birçok eseri. Size kaçırılmaması gereken bir sanat eseri koleksiyonu sunuyoruz! Moğol sanatçılarının eserleri 500 ila 13.000 dolar arasında tahmin ediliyor, ”diye belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net