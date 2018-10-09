Abdurreşid İbrahim Kazakistan'da anıldı

Kazakistan'da, Japonya'da İslamiyet'in resmen tanınmasını sağlayan Abdürreşid İbrahim'in hayatı ve faaliyetleri "Yeni tarihi belge ışığında Abdürreşid İbrahim Efendi’nin çalışmaları ve Japonya ile ilişkileri" başlığında ders olarak anlatıldı.

Astana'da yapılan türkçe dersinde Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Hisao Komatsu, Japonya’da İslam’ın resmen tanınmasına katkı sağlayan Türk düşünürü ve seyyah Abdürreşid İbrahim’in hayatı ve çalışmaları hakkında sunum yapttı.

Komatsu 1978'de Orta Asya tarihini araştırmak için Türkiye'ye geldiği sırada Türkçe öğrenmiş bir akademisyen.

Abdürreşid İbrahim'in seyahatnamelerinin Japonya ile ilgili kısmını Japoncaya çevirdiğini aktaran Komatsu, "Japon okuyuculara bu seyahatnamenin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştım. Ondan sonra Japonya’da İbrahim hakkında bilgiler yayılmaya başladı." dedi.

Japonya tarihini anlamak için Osmanlı tarihi bilmek de şart

Komatsu, İbrahim'in Osmanlı devletiyle Japonya arasındaki ilişkilerin gelişmesine de katkısı olduğunu vurgulayarak, "Araştırmalarda Osmanlı devletiyle Japonya arasındaki tarihi ilişkileri tanıtmaya çalışıyorum. Japonya tarihini tamamıyla anlamak için Osmanlı devletinin tarihini de analiz etmek gerek." ifadelerini kullandı.

Abdürreşid İbrahim 1944’te Tokyo’da vefat etti ve mezarı Tokyo Yabancı Diller Üniversitesine yakın bir yerde bulunuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net