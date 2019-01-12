Afganistan sevdalısı tarihçi Adamec hayatını kaybetti

Afganistan ve Orta Doğu üzerine çalışmaları ile bilinen Avusturyalı tarihçi Ludwig Adamec (95) 1 Ocak 2019 tarihinde hayatını kaybetti.

1924'te Avusturya'nın Viyana kentinde doğan Adamec II. Dünya Savaşı'nı görmüş, adını duyduğu çok uzaklardaki büyülü toprakları, Afganistan'ı merak edip 1952'de yola çıkmıştı.

Herat ve Kabil'de geçirdiği iki yıldan sonra, doktora derecesini aldığı Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Orta Doğu ve İslam Araştırmaları bölümünde araştırmalarını Afganistan tarihi üzerine yoğunlaştırdı. 2005 yılında emekli olana kadar Orta Doğu ve Afgan tarihi dersleri verdiği Arizona Üniversitesi'nde profesör olmaya devam etti.

Adamec'in Afganistan'a bağlanması kariyeri boyunca devam etti. 1960 ve 1970 yılları arasında her sene Afganistan'a seyahat ediyordu. Araştırma yürütürken, Afganistan’ın Batı akademik çevrelerinde modaya uygun bir araştırma konusu olmadığı zamanlarda çalışmalarını takdir eden birçok Afgan ile arkadaş oldu. Sevdiği Kabil'i en son ziyareti, 2008'de idi. Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın Mahmud Tarzi konulu uluslararası bir seminere davet edildi.

Profesör Adamec'in Afganistan üzerine kayda değer kitapları arasında: Afganistan 1900-1923: Diplomatik bir Tarih (1967); Afganistan'ın Dışişleri, Yirminci Yüzyılın Ortalarına (1974), Afganistan'ın Altı Ciltli Tarihsel ve Siyasi Gazetecisi (1972), Afganistan'ın Kimlerinden (1975), Afganistan'ın Tarihsel Sözlüğü (2003), Afgan Savaşları, Devrimler ve İsyanlar (2005) ve Tarihsel İslam Sözlüğü (2001).

Kaynak: www.dunyabulteni.net