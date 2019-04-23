Ahal Teke atları için güzellik yarışması düzenleniyor

Türkmenistan 27 Nisan'da Ahal-Teke atları için uluslararası güzellik yarışmasına hazırlanıyor.

gosinformagentstvo'da yer alan habere göre, Ahal-Teke atlarının sanatsal somut yaratıcı fotoğrafları için bir yarışma düzenlenecek.

Yarışma, Türkmen atının milli bayramı vesilesiyle gerçekleştirilecek.

Organizasyonda ayrıca sanatçılar, heykeltraşlar, halı dokumacıları, kuyumcular, fotoğrafçılar, yayınevi çalışanları, tasarımcılar, güzel ve dekoratif sanat eserleri, sanatsal malzemeler, fotoğraflar ve TV kanallarında atların sanatsal düzenlemesi üzerine kameramanların arasında yarışmalar olacak.





Kaynak: www.dunyabulteni.net