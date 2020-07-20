AK Parti 'Netflix' iddialarına son noktayı koydu

AK Parti Medya Tanıtım Başkanı Mahir Ünal 'Netflix'e müzakere' iddialarına yönelik katıldığı bir televizyon programında açıklama getirdi.

Ünal, 'Öyle bir şey yok. Netflix yerli bir yapım istedi. O yapımdaki bir karakter çok tepki topladı. RTÜK de bu tepkileri yapımcı şirketle paylaştı. İlgili yapımcı şirket de bu tepkilere hassasiyet gösterdi. Biz bu dijital platforma karşı değiliz ki. Bunu dile getirmek nasıl antidemokratik olarak lanse ediliyor anlayamıyorum. Sadece RTÜK dizi yapımcılarıyla senaryo aşamasında hassasiyetleri ve tepkileri paylaştı. Bu suç mudur? 'ifadelerini kullandı.

Kaynak: Star