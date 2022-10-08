"Akif Salnameleri"nin üçüncü cildi yayınlandı

İlki 2019, ikincisi geçen yıl yayımlanan "Akif Salnameleri" yeni bilgi ve belgelerle şairin hayatına, eserlerine ve monografisine katkı sunmayı amaçlıyor.

Salnameler ile Milli Şair hakkında daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış evrak, mektup ve fotoğraflar gün yüzüne çıkıyor.

Mehmed Akif Ersoy Fikir ve San'at Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Rüyan Soydan'ın yönetimini üstlendiği, Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında hat ve ebru sanatçısı, yazar Prof. Dr. Uğur Derman, katkı sunduğu Salnamelerin birinci ve ikinci cildini dikkatle okumaya çalıştığını, Ersoy'un Safahat'ta olmayan şiirlerini de incelediğini söyledi.

Salnamenin ikinci cildinde de Akif'in İranlı mutasavvıf ve şair Hakim Senai'den bir mısra tercümesini dest-i hattı ile yayına sunan Derman, Mehmet Akif Ersoy'un en yakın arkadaşı Fuad Şemsi İnan ve Mahir İz'le olan dostluğundan bahsederek, İz'le aralarındaki mektuplarının yeniden eserde yayınlandığını anlattı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz da Milli Şair hakkında konuşmanın kolay olmadığına işaret ederek, üniversite olarak Ersoy hakkında bugüne kadar birçok program düzenlediklerini aktardı.

Korkmaz, Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni en önemli arşiv belgeleri toplayan bir merkeze dönüştürdüklerinin altını çizerek, Salnamelerin beşinci cilde kadar yayınlanmasının planladığını ifade etti.

Prof. Dr. Abdullah Uçman da Salname'de Rıza Tevfik ile Ersoy arasındaki ilişkiye dair yazdığından bahsetti.

Mehmet Akif Ersoy'la ilgili bugüne kadar birçok çalışmaya katılan ve usta şairin 3 fotoğrafının hikayesini Salname'de kaleme alan yazar ve şair Beşir Ayvazoğlu ise Ersoy'un dostlarından Abbas Halim Paşa'yla olan ilişkisini anlattı.

Alanında uzman araştırmacıların katkı sunduğu eser sonunda bir gelenek halini alan ve çoğu koleksiyoner Mehmet Rüyan Soydan'ın arşivinde bulunan "Hazine-i Evrak" bölümünde Mehmet Akif Ersoy'a ait evrak-ı metruke araştırmacıların ve meraklılarının dikkatine sunuluyor.