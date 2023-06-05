Ali Nar'ın yeni kitabı "Yeni İslam Gençliği'ne Mesaj" olacak

Rahmetli Ali Nar hocamız, ilk şiir kitabını 1989 yılında “Ezan Donanması” adıyla neşretmiştir. 2003 yılında eserin tekrar yayınlanması gündeme geldiğinde isim konusunda istişare ettik ve benim teklifim üzerine “Sığamadığım Dünya” adıyla tekrar yayınladık.

Ali Nar hocamla zaman zaman şiir üzerine sohbet ederdik. Bir sohbetimizde en anlamlı şiirinin “Yeni İslâm Gençliği’ne Mesaj” olduğunda ittifak ettik. Allah-u Teâlâ nasip ederse Ali Nar hocamızın şiirlerini “Yeni İslâm Gençliği’ne Mesaj” adıyla tekrar neşrediyoruz. Bu vesileyle mezkûr şiiri burada yayınlıyoruz:

YENİ İSLÂM GENÇLİĞİ’NE MESAJ

Ben İslâm destanını yazmak dilerim,

Sen de söyleyecek dil olur musun?

Düşmanı boğacak kemend olursam,

Sen onu çekecek el olur musun?

Hainin bağrına hançer olayım,

Onu zağlayacak kol olur musun?

Köpürür boğarsam her tür fitneyi,

Onu taşıyacak sel olur musun?

Kitaplara kâğıt olsam mazluka âğıt,

Sen onu okuyan dil olur musun?

Haydi yiğit gel antlaşma yapalım,

Barışa bir buket gül olur musun?

Ben, farzet bülbülüm, İslâm bağında,

Sen o bahçelerde gül olur musun?

Hanenzedeler, Muhammed’in övgüsünü söyler,

Ben saz olsam sen de tel olur musun?

Ravza’ya ulaşsın ah u vahlarım,

Sen onu uçuran yel olur musun?

Bir tohum atalım cennetler doğsun,

Toprağı kazacak bel olur musun?

Bir düğün tutulsa renk cümbüşünü de,

Sen o desenlerde al olur musun?

İslâm kızları da bir ordu kurmuş,

Sen onları saran şal olur musun?

Filizler yükselse ağaca dönse,

Sen meyve yüklenen dal olur musun?

Ordular yürüse Allah adıyla,

Açılıp yol veren çöl olur musun?

Ve bir gün vurulup, şerefle ölsem,

Sen beni örtecek tül olur musun?

Beni yıkayamaz büyük denizler,

Örtüp saklayacak göl olur musun?

Zafer atlarına ben nal olayım,

Basıp geçtikleri yol olur musun?

Böyle böyle gitsek... Ve İslâm gelse,

Onun için yanıp kül olur musun?

Kaynak: Siyami Akyel / Milli Gazete