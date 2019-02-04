Ali Ulvi Kurucu vefatının 16. yılında anıldı

Şair, yazar ve hafız Ali Ulvi Kurucu, vefatının 16. yılında Üsküdar Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve Erguvan Yayınları tarafından Üsküdar Belediyesi Valide Sultan vapurunda düzenlenen etkinlikte yad edildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Belediyesi Valide Sultan vapurunda gerçekleştirilen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, Kurucu'nun sevenleri ve yakın dostları katıldı.

Programın açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ali Ulvi Kurucu'nun özellikle gençlere örneklik teşkil eden bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Merhum büyüğümüz Ali Ulvi Kurucu aslında bu aziz milletin her ferdine, gençlere, çocuklara, yetişkinlere örneklik teşkil edecek bir çileli hayatın, bir derdin, bir davanın önemli bir mensubudur. Özellikle 1930'lu yıllarda Anadolu'nun bir yiğidi olarak, ilim irfanın peşinde koşan, dini eğitim için hayatını adayan ve bunun için kutsal topraklara hicret eden, orada hayatını ve eğitimini sürdüren bir büyüğümüzdür. Çok meşakkatli ve zor bir hayatın sonunda özellikle günümüzdeki gençlere ışık tutacak tavsiyeleri, hayat hikayesi ve yaşam tarzı hepimize örneklik teşkil ediyor. Bizler biliyoruz ki, hem dini hem milli hem de yerli olma adına böyle büyüklerimizin hayatını iyi anlamak, iyi okumak ve gelecek kuşaklara iyi anlatmak durumundayız."

- "Son yüzyılımızda yaşanılanları hakkıyla bilmek mecburiyetindeyiz"

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da yakın tarihten ibret alınması gerektiğini söyleyerek, "Türk milleti gibi yakın tarihine uzak duran başka bir millet var mı, bilmiyorum. Hızlı yaşıyor, çabuk unutuyoruz. İbret alınması gerekenlerden ibret almak için geçmişin öğretmenliğinden ders almıyoruz. Özellikle son yüzyılımızda yaşanılanları hakkıyla bilmek, hakkıyla okumak mecburiyetindeyiz." dedi.

"Türk milletinin hangi badireleri atlatarak bugünlere geldiğini doğru anlamak ve anlatmak için mücadele önderlerini de iyi tanımamız gerekiyor." ifadesini kullanan Bıyıklı, "Yakın geçmişi bilmezsek, günümüzde Müslümanların bazı alanlardaki kazanımlarının kahramanlarını tam olarak göremez ve anlayamayız. Bu sebeple yakın tarihimizin hafızası Kurucu'yu anlamak, Türkiye'nin son yüzyılını anlamak olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında yazar Süheyl Ünver'in, "Bu memleket fakir değildir. Bütün çektiği, örnek adam fakirliğidir, ruh güzelliğine sahip kişilerin azalmasındandır." sözünü anımsatan Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Ali Ulvi Kurucu ve Osmanlı bakiyesi olan dostlarının hayatlarına ve hatıralarına baktıkça fakirliğimizin nasıl arttığının da farkına varıp üzülmekle birlikte, 'bunca güzel şahsiyetin iz bıraktığı toprakları Rabbimiz boş bırakmaz' diyerek ümidimiz tazeleniyor. Ruhumuzun önünde yürüyen büyüklerimizin yazdıklarını okumak da hakkında yazılanları okumak da biz okuyucular için feyiz kaynağı. Bu vesileyle Kurucu'nun aziz hatırasını yaşatmak adına bu faaliyetleri devam ettireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımız da Kurucu'nun hatıralarını ders kitabı olarak okutmalıdır."

- "Omuzlara basarak yükselmeyi bir Müslüman'a hiç yakıştıramazdı"

Programa Medine'den gelen Ali Ulvi Kurucu'nun kızı Seher Bulut ise babasının, vefatından önce hastanede konuşma arasında yaptığı bir tavsiyeyi unutamadığını ifade ederek, şunları anlattı:

"Babam 'Seher kızım, aman aman kul hakkına riayet edin. Zira sorgusu, vebali çok zor olan bir meseledir' demişti. Ruhunda titreşen, geceleri de uykusunu kaçıran, şehirlerinde ve dualarında yer alan, damarlarında dolaşan kan gibi hep helal lokma kaygısı taşıyordu. Ne pahasına olursa olsun dalavere ile bezenmiş, kazanç pahasına girmeden dürüstlük, sadakat ve emanet prensiplerini gözetmekteydi. Hayat yolculuğunu mertçe tamamladı. Başka türlüsü de Ulvi'ye asla yakışmazdı. Başkasının hesabına mertebe elde etmek tehlikeli vebaldi. Omuzlara basarak yükselmeyi bir Müslüman'a hiç yakıştıramazdı. Böyle hastalıkların, ibadetleri sinsice içten içe kemirdiğini yeri geldikçe ifade ediyordu."

Programda ayrıca eski milletvekili Resul Tosun ve Prof. Dr. Mahmut Kaya da birer konuşma yaptı.

Program sonunda katılımcılara, Erguvan Yayınları'nın yayımladığı "Cumhuriyet Devrinde Muhacir Bir Osmanlı Aydını Ali Ulvi Kurucu" isimli kitap hediye edildi.

Kaynak: AA