ANAMED'den Osmanlı Köklerinin Yeniden Keşfi

ANAMED’de ziyaretçiyle buluşan “Tarihin Merkezine Seyahat: Fotoğraf ve Osmanlı Köklerinin Yeniden Keşfi (1886)” sergisinin Türkçe yayını raflardaki yerini aldı. Editörlüğünü serginin küratörlerinden Bahattin Öztuncay ile birlikte Özge Ertem’in üstlendiği, İngilizce'den Türkçe'ye çevirisinin ise Umur Çelikyay tarafından yapıldığı kitap, sergiyle paralel olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş mekânlarıyla, bu mekânlara geçmişte ve 19. yüzyılda verilen anlamlara değiniyor.



Kitap, serginin küratörlerinden Ahmet Ersoy ve Deniz Türker’in yanısıra Selim Deringil, T.G. Otte, Sinan Kuneralp, Beatrice St. Laurent, Reşat Kasaba ve Berin Gölönü gibi alanlarında uzman araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdi. Kitapta yer alan makaleler, kuruluş tahayyüllerini, Anadolu yürükleri üzerinden tarih, hafıza ve temsil ilişkisini, imparatorluğun ilk yerleşimlerindeki anıtlar ve mimari eserlerin yanı sıra geç 19. yüzyıl Avrupa ve Osmanlı diplomasisini inceliyor. Ayrıca sergide yer alan fotoğraf ve eserlerin birçoğu yine yüksek kalitede baskılarıyla kitapta ek bir bölüm hâlinde okuyucularla buluşuyor. Yayının İngilizce versiyonu ise "Ottoman Arcadia: The Hamidian Expedition to the Land of Tribal Roots" ismiyle Mayıs 2018'de yayımlanmıştı.