Antakya Medeniyetler Korosu'ndan Karabük'te konser

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde Antakya Medeniyetler Korosu konseri düzenlendi.

Yılmaz Özfırat'ın yönettiği koro, Anadolu etnik ezgilerini konuklara sundu.

Konser, protokol ve koro üyelerinin "Memleketim" şarkısını hep birlikte söylemesinin ardından sona erdi.

Konsere Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.