Ara Güler yoğun bakımda

Ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Sayısız kitaplar yazan ve çektiği fotoğraflarla da ödüller alan Ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in hayatını kaybettiğini, Galatasay Üniversitesi İletişim Fakültesi eski dekanı Yasemin İnceoğlu’nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ara Güler'in hayatını kaybettiğini açıklayan İnceoğlu, daha sonra ise Güler'in kalbinin tekrar çalıştırıldığını ve yoğun bakamı kaldırıldığını açıkladı.

İnceoğlu “Ara Güler ile ilgili sevindirici bir haber; duran kalbi yeniden çalıştırıldı, yoğun bakımda…” paylaşımında bulundu.

ayrıntılar gelecek...

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 22:56