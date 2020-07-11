Ayasofya'nın levhaları

Uğur Derman Hoca anlatıyor:

“Dedem rahmetli, ablamla beni Ayasofya’ya götürdü. 1944’de gittik. 1934’de müzeye döndürüldü, sonra herhalde tamamen kilise havasına girsin diye Ayasofya Camii’nin levhalarını indirmişler ve oradan çıkarmaya kalkmışlar. Fakat 7,5 m. çapındaki bu dairevî yazılar çerçevelerine vaktiyle içeride çatıldığı için, yerde duvarlara dayanmıştı. Bize rehberlik eden yaşlı zâta “Bunlar niye yerde duruyor?” diye sorduğumuzda, “Kapıdan çıkarılamadığı için” demişti, 1948’e kadar böyle devam etmiş. Zamanın müze müdürü Muzaffer Ramazanoğlu’na, İbnülemin Mahmud Kemal ve Ekrem Hakkı Ayverdi beyler bu konuda müracaat etmişler. O da cevaben, “Benim için asılmasında mahzur yok, fakat bunları tamir ettirip asabilmem için tahsisat yok, eğer para bulursanız buyurun yaptırın...” demiş. Ekrem Hakkı Ayverdi’yle Nazif Çelebi maddî tarafını üstlenmişler. Ekrem Bey’in murakabesinde levhalar tamir ettirilip 1949’da yerine asılmış. Ben burayı yeniden 1952’de ziyaret ettiğimde, şimdiki gibi yukarıda duruyordu.”

İbnülemin Mahmud Kemal İnal, anlatıyor:

“İsm-i Celâl’i, İsm-i Nebevî’yi, esâmî-i çâr yâr ve Haseneyni ihtiva eden bu elvâh-ı celîle, bir takım kıymet bilmez eşhâs tarafından indirilip bir kenara koyulmuş ve bazı yerleri zedelenmişti. Bu hal bizimle beraber diğer erbâb-ı imânı dağdâr ettiğinden tekrar asılması için uğraştıksa da muvaffak olamamıştık. Nihayet Ayasofya Müzesi müdürü Muzaffer Bey’i teşvik ve teşcî ettiğimde “Para yok, olsa asarım” demişti. Öteden beri benimle beraber bu işe sarf-ı zihn eden yüksek mühendis Ekrem Bey’in nezareti altında levhalar tamir edildi. Yine o zât-ı ekremin himmetiyle levhalar bikeremihî’l-kerîm 28 Kanuni sanî 1949 (22 Rebiulevvel 1368) tarihinde yerlerine asıldı. Ekrem gelip beni götürdü. Levhaları mahall-i kadîminde görünce ağlamaya başladım. Cenâb-ı Ekremülekremîn’e hamd u senâ ve Ekrem ve Nazif ile Muzaffer’e teşekkür ve dua ettim.”



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Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2020, 15:43