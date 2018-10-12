Aydınlar ilgi bekliyor

Kültür ve sanat alanında yarım asrı aşkın süredir hizmet veren ve birçok kitaba imza atan Kültür Konseyi Derneği Başkanı Dr. Metin Eriş, gelişen teknoloji ile Türkçenin zedelendiğini belirtti. Türkiye'de kitap okuma oranının çok düşük olduğuna dikkat çeken Eriş, "Aydınlarımız ve fikir adamlarımız diye düşündüğümüz isimlerin sohbet adabı veya toplantı seyri içerisinde kamuoyuna aktarmak istediklerinin çoğu defa boş salonlara hitap tarzına dönüştüğü acısıyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Siyaset bilimci Dr. Metin Eriş, yazar ve kültür adamı olarak Kültür Konseyi Derneği başkanlığı görevini icra ediyor. Yüzlerce sanatçı ve siyasi liderle önemli işlere imza atan 83 yaşındaki Eriş, kültür ve sanat alanında yarım asrı aşkın süredir hizmet vermekle kalmayıp birçok kitaba imza attı. Kültürel olarak varlığımızı sürdürebilmek için toplumsal değerlerimizin bütün olarak ele alınması gerektiğini inanan Eriş, “Aydınlarımız ve fikir adamlarımız diye düşündüğümüz isimlerin sohbet adâbı veya toplantı seyri içerisinde kamuoyuna aktarmak istediklerinin çoğu defa boş salonlara hitap tarzına dönüştüğü acısıyla karşı karşıyayız” diyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

