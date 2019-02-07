Bağdat Kitap Fuarı'nda kitap ithalatı ve vergi açıklaması

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yüzlerce yerli ve yabancı yayınevinin katıldığı 46. Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Kerbela'da romancı Ala Meşdub'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesini kınadı.

Başbakan Adil Abdulmehdi'nin "ülkeye kitap ithalatında alınan gümrük vergisinin indirilmesi" kararına değinen Salih, "Söz konusu gümrük vergisini tamamen kaldırmaya çalışıyoruz." dedi.

Irak Kültür, Turizm ve Eserler Bakanlığı, Bağdat'taki fuara yüzlerce yerli ve yabancı yayınevinin katıldığını ifade etti.

Kitapseverlerle buluşan Uluslararası Bağdat Fuarı 18 Şubat'a kadar açık olacak.

Kaynak: AA