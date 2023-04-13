Batı Trakya Türklerinin mücadelesi kitap oldu

İkinci Dünya Savaşı’nda Mussolini İtalya’sı ve Nazi Almanya’sının karşısına Yunan ordusu saflarında çıkan Batı Trakyalı Türklerin hikayesi Gazeteci-Yazar Ertan Altan’ın "Batı Trakya: Milliyetçilik ve Naziler Kıskacı’ndaki Yitik Halk" adlı kitabında anlatılıyor.

Kitap II. Dünya Savaşı’nın en az bilinen cephelerinden biri olan Batı Trakya’da yaşananlara ışık tutuyor.

Epos Yayınları’ndan okuyucuyla buluşan kitap II. Dünya Savaşı’nın en az bilinen cephelerinden biri olan Batı Trakya’yı, İtalyan ve Almanlarla savaşan 17.000 Türk askerini merkeze koyuyor.

Kitapta II. Dünya Savaşı’nı ve Yunanistan İç Savaşı’nı Batı Trakya’da karşılayan Türklerin anlatımlarına yer veriliyor. Özellikle 1941 yılında İskeçe’nin Sakarkaya Köyü’nde şahit olduğu Nazi işgâliyle ilgili anılarına ver verilen Cafer Alioğlu ile Yunanistan İç Savaşı sırasında Gümülcine’de ailesinin başından geçenleri aktaran Mehmet Koca’nın anlatımları, konuyla ilgili sözlü tarih çalışmaları açısından büyük önem taşıyor.

Arnavutluk sınırında İtalyanlarla savaşta hayatını kaybeden Türk askerlerin adlarının, doğum yerlerinin, bağlı bulundukları birliklerin, nerede ve ne şekilde öldüklerinin yer aldığı, Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklı detaylı bir listede bu kitapta yer alıyor.