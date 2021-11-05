"Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" kitap oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in son 18 yıldaki görüşmeleri, ortak açıklamaları ve katıldıkları toplantılar, "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" ismiyle kitap haline getirildi.

Başkent Bakü'deki Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında, Azerbaycanlı Milletvekili Melahet İbrahimkızı'nın hazırladığı, editörlüğünü AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın, danışmanlığını ise Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın yaptığı kitabın tanıtımı yapıldı.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe İbrahimkızı, Çalık ve Ünüvar'ın yanı sıra Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, emekli Büyükelçi Hulusi Kılıç ve Azerbaycanlı milletvekilleri de katıldı.

Vatan için canlarını feda eden şehitlerin saygı duruşuyla anılmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Efendiyeva, Karabağ zaferinin sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Türk dünyasının zaferi olduğunu söyledi.

Savaşta Azerbaycan'ın 44 gün boyunca Türkiye'nin manevi desteğini hissettiğini hatırlatan Efendiyeva, "Tanıtımı yapılan kitapta iki ülke devlet başkanının birbiriyle dostluğu ve itimadı yer alıyor. Kitap Azerbaycan ile Türkiye'nin dostluk ve kardeşliğinin, sevgisinin kitabıdır." dedi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yürüyüşünü sembolize eden "beraber yürüdük biz bu yollarda" sözlerinin Azerbaycan'la ilişkileri kapsayacak hale geldiğini belirtti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, Türkiye ve Azerbaycan liderlerinin zafere giden meşakkatli yolu beraber yürüdüklerini kaydetti.

Ünüvar, "İki liderin yürüdüğü yol o kadar yakındır ki Türkiye'nin olmadığı bir toplantıda Türkiye'nin aleyhine konuşulurken Aliyev 'Türkiye burada yoksa ben varım' dedi. Erdoğan da her platformda Azerbaycan'a desteğini sürdürdü." diye konuştu.

Milletvekili Azay Guliyev, çok yüksek düzeyde olan Azerbaycan Türkiye kardeşliğinin Karabağ Savaşı'ndan sonra daha farklı bir düzeye çıktığını vurguladı.

Guliyev, "Erdoğan'ın savaş başladığında 'Azerbaycan yalnız değildir' şeklindeki açıklaması Macron gibi şahısların kirli planlarını altüst etti." ifadesini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliğinin, liderlerin güçlü duruşuyla daha da pekiştiğini söyledi.

Çalık, "İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan beraber yol yürüyen yol arkadaşlarıdır. İkisi de vatanları için gözlerini kırpmayan liderler. İkisi de ülkelerine ve devletlerine sevdalı." diye konuştu.

Milletvekili Ganire Paşayeva, Karabağ zaferinin Türkiye ve Azerbaycan'ın zaferi olduğunu vurguladı.

Zaferin sadece toprakların işgalden kurtarılması olmadığını belirten Paşayeva, "Bu bir ülküydü. Bu ülkü için yıllarca çalıştık. Biz burada 'Sakarya'nın ayağa kalkmasını' gördük. Bu zafer bizim için yeni bir başlangıç. Artık bu coğrafyanın gerçek sahipleri ayağa kalktı." değerlendirmesini yaptı.

Milletvekili Melahet İbrahimkızı ise "Şuşa Beyannamesi bizi öyle duruma getirdi ki hiçbir güç Türkiye ve Azerbaycan dostluğunun önünde duramaz. Dostluk ve kardeşliğimizi bozmak isteyen çok girişimler oldu. Fakat hiçbiri başarılı olamadı. Türkiye ve Azerbaycan beraber yürüdü ve yürümeğe de devam edecek." dedi.

Azerbaycan Türkçesiyle kaleme alınan "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" kitabında Aliyev ve Erdoğan'ın ikili ve çok taraflı toplantılardaki konuşmaları, açıklamaları ve fotoğrafları yer alıyor.