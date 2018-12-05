Beytülmakdis Üsküdar’da konuşuluyor

Üsküdar Gençlik Merkezi 7 Aralık 2018 tarihinde “Beytülmakdis Saati” isimli programa ev sahipliği yapıyor. Kudüs’ün konuşulacağı programa Uluslararası Genç Derneği Başkanı Süleyman Ragıp Yazıcılar ile Prof. Dr. Abd al-Fattah el- Awaisi konuşmacı olarak katılıyor.

Programda Beytülmakdis gençlerinin kadrajından mukaddes mekânlardan biri olan Beytülmakdis’i keşfedeceğimiz "Zaman, Mekân ve İnsan; Fotoğraflarla Beytülmakdis’in İnkişafı" adlı fotoğraf sergisinin de yer alacağı öğrenildi.

Programın sonunda yapılacak çekilişle bir kişiye Kudüs ziyareti hediye edileceği belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2018, 13:19