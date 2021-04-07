Bu da Rus malı Yüzüklerin Efendisi

John Ronald Reuel Tolkien’in yazdığı ve 1954’te yayınlanan maceranın popülerliği, sadece edebiyat dünyasıyla sınırlı değil. Eserin beyazperdede de geniş bir hayran kitlesi var.

Geçtiğimiz günlerde ise; tüm dünyada hayran kitlelerine sahip olan bu eserin aslında ilk defa 1991’de ekrana çıktığı keşfedildi. Peter Jackson’ın 2001’de başladığı üçlemesinden 10 yıl önce Pyatıy Kanal isimli bir Sovyet kanalında ekranla buluşan eser, bir filmden ziyade tiyatro gibi hazırlanıyor.

Filmin ortaya çıkan bu eski versiyonu, Peter Jackson’ın yüksek bütçeli yapımının yanında oldukça amatör kalsa da daha tiyatral bir yapıya sahip olduğu söylenebilir.

30 yıl önce son derece kısıtlı bir bütçeyle çekilen filmden pek çok kişi, YouTube’da yayınlanana kadar habersizdi. Sovyet uyarlaması film, sadece birkaç günde 680 bin görüntüleme elde etti.

Natalya Serebryakova'nın yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu yazdığı filmin başrollerinde ise dönemin yıldız oyuncuları Valeriy Dyaçenko (Frodo), Georgiy Ştil (Bilbo), Andrey Tenetko (Aragorn), Viktor Kostetskiy (Gandalf) ve Yelena Solovey (Galadriel) yer alıyor.