Çalınan Lidya dönemi Af dileme taşı 23 yıl sonra İtalya'dan geri geliyor

Manisa’nın Demirci ilçesinde yer alan Saittai Antik Kenti’ne ait Apollon Aksyros Tapınağı bulunuyor. Antik dönemlerde insanlar bir arzularını ya da işledikleri günahlardan kurtulmak için tapınaklara kurbanlar, hediyeler sunarlar ve herkesin görmesi ve ibret alması için de taşlara günahlarını, dileklerini yazarlardı. Lidya steli de bir tür itiraf yazıtıydı.

Taşın hikâyesi şöyle anlatılıyor: İki kardeş birinin balık ağını çalmış ve bundan dolayı tanrının gazabına uğramışlar ve aileleri tapınağa hediyeler sunup af dilenmeleri için bu yazıtı dikmişler. Bir anlamda kefaret yazıtı olarak da bilinen steller sadece Anadolu’ya özgü olarak biliniyor.

Yazıtta ne yazıyor?

Yazıtta şöyle diyor: “(300 yılında (MS 215/6 yılı), Ksandikos Ayında, 12. günde, Tanrı’ya karşı işledikleri cürüm nedeniyle: Melite ve Makedon, Eia’nın ağını ve başka şeylerini çaldılar; bu sebeple Tanrı tarafından cezalandırıldılar. Anne ve babaları kendi selametleri için Apollon Aksyros’a danıştılar ve adağı şükranla yerine getirdiler.”

19 Eylül'de geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bakanlığımızın bu konudaki ısrarlı tutumu ve hem Roma Büyükelçiliği hem de Roma Kültür ve Tanıtma Müşavirliğince davanın yerinde, özenle takip edilmesi sonucunda, Floransa’daki üst mahkeme eserin ülkemizden kaçırılmış olduğunu kabul etmiş ve mülkiyet hakkımızı onaylamıştır. Eserin adli emanetten alınması ve Türkiye’ye getirilmesi için gerekli lojistik ayarlamalar sona ulaşmış olmakla beraber 19 Eylül tarihinde Roma Büyükelçiliğimiz tarafından teslim alınacak olan stel, takip eden günlerde THY tarafından ücretsiz taşınarak ülkemize getirilecektir.”