Çalıntı tablo masadan düştü

Yunanistan'da 2012 yılında Ulusal Galeri'den çalınan geçtiğimiz günlerde ise polis tarafından bulunan Picasso tablosu, kameraların önünde yere düştü. Yunan emniyetince düzenlenen basın toplantısı sırasında üzerine yerleştirildiği masanın kenarından kayarak düşen tablonun zarar görmediği açıklandı.

İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 1939'da çizdiği ve Yunan halkına 1949'da Nazi işgaline karşı verdiği mücadele için hediye ettiği "Kadın Başı" ile yine ünlü ressam Piet Mondrian'ın 1905'te çizdiği "Stammer Yeldeğirmeni" eserleri, Atina Resim Galerisi'ne yapılan soygunda 9 Ocak 2012'de çalınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise tabloları çaldığını itiraf eden bir kişinin başkent Atina yakınlarındaki ormanlık alanda tabloları gömdüğü yeri göstermesiyle ünlü eserler gün yüzüne çıkarıldı.

Toprağın altından sağlam çıktı, polisin gözetiminde yere düştü

Ancak toprağın altından sarılı bir halde çıkarıldıktan sonra zarar görmediği belirlenen tablonun, polislerin gözetiminde yere düşmesi ise tepkiye neden oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları tablonun, polisin "Artık emin ellerde" demesinin ardından hemen düşmesini "ironi" olarak yorumladı.

Sosyal medyada polise tepki

Polislerin ayrıca toplantı sırasında, eldiven giymeyerek tablolara çıplak elle dokunmaları ve yoğun flaşlara maruz bırakmaları da sosyal medyada oldukça eleştirildi.

Geçtiğimiz mayıs ayında Picasso'nun Pencere kenarında oturan kadın (Marie-Therese)" adlı tablosu New York’ta Christie's tarafından düzenlenen bir açık artırmada 103,4 milyon dolara satılmıştı.

Atina Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Picasso'nun "Kadın Başı" ve Hollandalı sanatçı Piet Mondrian'ın "Stammer Yeldeğirmeni" tablosunu bulmak üzere, Atina yakınlarındaki Keratea bölgesinde bulunan bir vadi yatağına baskın düzenlendiği belirtilmişti.

Kaynak: Euronews