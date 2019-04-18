Cape Town'un Soweto ve Nur-ul Hamidiye Camii'nde Osmanlı motifleri

TİKA Cape Townda Nur-ul Hamidiye Camiinin iç süslemesine başlıyor. İç süsleme çalışmalarında Sulus Hattı ile Altın Varak çalışma kullanılacak. Caminin uygun görülen kısımlarına kalem işi bordür çalışması içine altın varak sulus hattı uygulaması yapılacak.

Soweto Camii'nin ise Apartheid mücadelede önemli bir yeri var. Direnişçilerin en önemli merkezlerinden biri.

Soweto Camii iç süslemesinde sulus hattı ile altın varak çalışma gerçekleştirildi. Ayrıca Osmanlı motifleri ile kubbe süslemeleri, kemer yazıları ve bordürlerle cami cezbedici bir görüntüye kavuşturuldu.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2019, 12:43