Celaleddin Harezmşah dizisinin galası Özbekistan’da yapıldı

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığını üstlendiği "Celaleddin Harezmşah" dizisinin galası, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirildi.

Özbekçe versiyonunda "Benim Celaleddin" olarak adlandırılan dizinin Taşkent’teki bir otelde düzenlenen galasına, başrol oyuncuları, ülkenin önde gelen kültür ve sanat insanlarıyla çok sayıda davetli katıldı.

"Diriliş Ertuğrul", "Mehmetçik Kutülamare" ve "Yunus Emre" gibi dizileriyle tanınan yapımcı ve senarist Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği Celaleddin Harezmşah dizisinin galasında Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbekov konuştu.

Nazarbekov, büyük geçmişe sahip Özbek halkının tarihini en iyi şekilde beyaz perdeye taşıyan dizilerin ülkesinde yeterince bulunmadığını belirterek, "Büyük bir devlet adamı olan Harezmşah'ı konu alan bu dizi, Özbek halkının tarihini en iyi şekilde yansıttığına inanıyorum." dedi.

Bir milletin kendi geçmişini öğrenmeden kalkınmasının mümkün olmadığını vurgulayan Nazarbekov, Özbek halkının büyük bir kahramanını konu alan bu dizinin Özbek milletinin şahlanmasına etki edeceğine inandığını söyledi.

Nazarbekov, dizinin oyuncuları, yapımcısı Bozdağ ve ekibine teşekkür etti.

- "Özbek sinema sanatında yeni sayfa açacak"

Dizinin ülkesinde yayınlanması için destek olan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in kızı Saida Mirziyoyeva da dizinin Özbek halkının kahraman evladının hayatını konu almasından dolayı önemli olduğunu vurguladı.

Mirziyoyeva, dizinin Özbek sinema sanatında yeni bir sayfa açacağına işaret etti.

Dizinin, tarihi ve geçmişteki büyüklerin hayatını öğretmenin yanı sıra Özbek halkı için de bir gurur kaynağı olacağının altını çizen Mirziyoyeva, yapımcı Bozdağ ve ekibine, dizinin başrol oyuncuları ve sponsorlarına teşekkür etti.

- "Dünya tarihinde Özbekler kadar parlak tarihe sahip olan çok az millet var"

Bozdağ da 2 sene önce Celaleddin Harezmşah dizisi projesine başladıklarını, dizinin zorlu bir çalışmanın ardından ortaya çıktığını, tarih yapmak kadar tarih yazmanın da önemli bir mesele olduğunu kaydetti.

Kendisinin sinemaya başlamasında Özbek yazar Adil Yakubov’un "Uluğbey’in Hazinesi" romanının etkili olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları söyledi:

"Bu romanı okuduktan sonra sinema yapma arzusunda oldum. 'Bu eser, mutlaka sinemaya kazandırılmalıdır' dedim. Üniversitede bitirme tezim, Emir Timur’du, sonra Babür’ü çalıştım. Sanki beni sürekli bu tarihi okumaya teşvik etti. Özbek tarihine aşık oldum. Dünya tarihinde Özbekler kadar parlak tarihe sahip olan çok az millet var. Dizide birlikte çalıştığım ve tanıdığım tüm Özbeklerde şunu gördüm; sanki Timur, Harezmşah yeniden diriliyor. İnşallah 21-22. asır bu coğrafyada Özbek asrı olur. Yepyeni bir tarihi, insanlığı, medeniyeti tüm dünyaya tanıtmış oluruz."

- "Celaleddin Harezmşah yeni nesillerle kucaklaştı"

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, video yoluyla gönderdiği mesajında, bu görkemli gecede asırlar sonra tarihin yeniden canlandığını, ortak tarih ve medeniyetin simge isimlerinden Celaleddin Harezmşah’ın yeni nesillerle kucaklaştığını belirtti.

Galada dizinin ilk bölümü Özbekçe olarak gösterimde sunuldu. Gösterimin ardından dizinin yapımcı ve oyuncuları uzun süre ayakta alkışlandı.

Kaynak: AA