Cemalettin Latiç'in eserleri Türkçe'ye çevrildi

Boşnak Edebiyatı'nın en güçlü temsilcilerinden, Bosna Hersek'in milli şairi Cemalettin Latiç'in eserleri Türkçeye çevrildi.

Bosna Hersek'in Divan Edebiyatı hükmünde olan Alhamiyado Edebiyatı'na da ilahi ve kaside formlarıyla katkı sağlayan Latiç'in, ilk etapta üç kitabı okurlarla buluştu.

Okur Kitaplığı etiketiyle çıkan "Çarın Gözleri", "Gazi Hüsrev Bey" ve "Gel En Sevgili" kitaplarının tanıtımı, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nde yapıldı.

"Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü" sahibi Latiç, etkinlikte yaptığı konuşmada, eli kalem tutan herkesin, eserlerinin geniş kitleler tarafından okunmasını arzuladığını söyledi.

Türkiye'de kitaplarının yayınlanmasından dolayı yaşadığı mutluluğu ifade eden Latiç, "Kitaplarımın Türkçe olarak yayınlanmasını, sadece bir yazarın kitaplarının yayınlanması olarak görmüyorum. Bağları yaklaşık 1,5 asırdır kopuk olan iki kardeş milletin genel olarak kitleler halinde birbirleriyle yeniden tanışması, buluşması, görüşmesi olarak görmek daha doğru olur." dedi.

Latiç, kendilerinin de çok sayıda Türk yazarın eserinin Boşnakça olarak yayınlanması için çalışacaklarını belirterek, "Son yıllarda her alanda Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki bağlar güçlendi. Bosna'da yabancı dil olarak Türkçeye olan ilginin süratle artması bizi memnun ediyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bosna Hersek Federal Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttükleri 'Kardeş Okul - Tercihin Türkçe' programıyla Bosna'da Türkçe, Türkiye'de Boşnakça dili okutulmaya başladı. Ben de Türkçeyi öğrenmeyi kendime görev edindim. İnşallah Türkçeye belli bir seviyede hakim olduktan sonra başta Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç'un, zamanla da Yunus Emre'nin şiirlerini Boşnakçaya çevireceğiz." diye konuştu.

- "Gazi Hüsrev Bey" Türkçe olarak tiyatro sahnesine taşınacak

"Çarın Gözleri"nde gençlere, "Gazi Hüsrev Bey"de sanat ve kültür dünyasına, "Gel En Sevgili"de ise tasavvuf dünyasına hitap etmeye çalıştığını vurgulayan Latiç, şöyle devam etti:

"Gazi Hüsrev Bey, Kanuni Sultan Süleyman'ın halasının oğludur. Boşnaklar İstanbul'a geldiğinde en fazla saygı gösterdikleri kişi Fatih Sultan Mehmet'tir. Ondan sonra da Gazi Hüsrev Bey'in annesi Selçuk Hanımdır. Onların kabrini ziyaret etmeyi adet edinmişlerdir. Bu kitap tiyatro oyunu şeklinde yazıldı ve ekim ayında Saraybosna'da sahnelendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu oyunun İstanbul'da Türkçe olarak sahnelenmesini sağlayacak. Bu tiyatro oyununda, Gazi Hüsrev Bey'in hüküm sürdüğü 20 yıldan fazla zaman içerisinde Osmanlı ile haçlı Avrupa arasındaki savaşlar ve bu savaşlar esnasında yaşanan bazı olaylar temsil ediliyor. Bu olaylar esnasında içeriden nasıl haince tuzaklar kurulduğu ve Bosna Hersek'in Osmanlı'dan koparılarak haçlı Avrupa'ya bağlandığı gözler önüne seriliyor."

Latiç, Türkçeye çevrilen diğer kitaplarının da zaman içerisinde okuyucuyla buluşacağına işaret ederek, "Yakın zamanda 'İslam Daha İyidir' ve 'Mevlid-i Şerif' kitaplarım çıkacak. Bunların haricinde, Aliya İzetbegoviç'i ve Genç Müslümanlar hareketini anlattığım romanım yayınlanacak. Biz Aliya İzetbegoviç ile birlikte istiklal mücadelesi verdik ve hapis yattık. Cumhurbaşkanlığı yıllarında da danışmanı olarak çalıştım. Bu çok yeni ve canlı olayları yaşayan bir roman olarak kaleme aldım. Yaklaşık bin sayfalık bu kitabı 3 cilt halinde yayınlayacağız. 'Haberci Kuşları Beklemek' adını verdiğimiz kitabın ilhamını ise Kanije Kalesi müdafaasından aldım. Kanije Kalesi, 7 yıla yakın bir zaman haçlı kuşatması altında kaldı. Bu süre, Osmanlı ordularının öncüsü olduğu düşünülen haberci kuşları bekleyerek geçti." ifadelerini kullandı.

- Yaklaşık 20 eseri Türkçeye çevrilecek

TYB İstanbul Şubesi Balkanı Mahmut Bıyıklı da hem Türkiye'deki hem kardeş coğrafyalardaki edebiyatçıların eserlerinin tanıtılmasına katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Cemalettin Latiç, edebiyat çevreleri tarafından çok yakından tanınıyor. Biz TYB İstanbul Şubesi olarak, Latiç'in daha geniş kitlelerle tanışması için büyük programlar hazırlığı yapıyoruz. Cemalettin Latiç saygı gecesi, paneller ve sempozyumlar ve sonrasında Latiç'in eserlerinden oluşan bestelerle büyük bir salonda konser düzenleyeceğiz. Bir anlamda 2019 yılını Cemalettin Latiç'in Türk okuruyla tanışma ve buluşma yılı ilan ediyoruz."

Okur Kitaplığı Genel Yayın Koordinatörü Ünsal Ünlü ise Latiç'in yaklaşık 20 eserini Türkçeye çevirerek kitapseverlerle buluşturacaklarını ifade etti.

Ünlü, yaklaşık 16 ay önce kitapları çevirmeye başladıklarını vurgulayarak, "Devam eden 4 kitap çevirisi var, arkasından diğerleri planlanıyor. Yaklaşık 2 yıl içerisinde Cemalettin Bey'in 3 ciltlik dev eseriyle birlikte tamamını Türk okurlara sunmuş olacağız. Biz bu kitapları yayınlamaktan ve Latiç'in yüksek edebiyatıyla okurları tanıştırmaktan çok mutluyuz." dedi.

Latiç, birçok davetlinin katıldığı etkinliğin ardından kitaplarını imzaladı.

Kaynak: AA