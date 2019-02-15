Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi açıldı

Anadolu'nun büyük mucitleri arasında yer alan ve İslam'ın altın çağında önemli çalışmalara imza atan Ebu'l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezeri'nin tasarladığı eserler, ‘Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri’ sergisinde bir araya getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle İstanbul Cezeri Müzesi altında 800 yıl aradan sonra yeniden canlandırılan makineler, İstanbul UNIQ Expo'da ziyarete açıldı.

Küratör Mehmed Ali Çalışkan sergiyi Cezeri'nin 13. yüzyılda kaleme aldığı ‘Kitab-ül Hiyel’ adlı kitabıhndan yola çıkarak hazırladıklarını söyledi.

Sergide yaklaşık bin 500 metrekarelik alanda 16 ana cihazın yanı sıra yardımcı mekanik sistemlerle beraber 60 civarında düzenek izlenime sunuluyor. Aynı zamanda sergide Cezeri'nin tasarladığı ilginç makineler ile tasarladığı dört süngülü kapı kilidi, şifreli kasası, tarihin ilk insansı robotu olan ve içecek sunan çocuk robotu, Antik Çin, Mısır, Yunan ve Batı medeniyetlerinin bilim adamlarından mekanik tarih üzerine çeşitli örnekler yer alıyor.

Yaklaşık 15 kişilik bir ekip tarafından hazırlanılan sergi kapsamında her pazar çocuk atölyesi düzenlenecek. Atölyede katılımcılar Cezeri'nin bazı icatlarını yeniden yapmaya çalışacak. Hafta boyunca açık olacak sergi, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Ajanslar