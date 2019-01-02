CHP'li vekilin Zarifoğlu’nun kitabı provokasyonu

Milli Eğitim Bakanlığı, Cahit Zarifoğlu’nun “Bir Değirmendir Bu Dünya” isimli kitabıyla ilgili haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Edebiyatımızın değerli isimlerinden Cahit Zarifoğlu’nun “Bir Değirmendir Bu Dünya” isimli kitabının toplatılması ve yasaklanması söz konusu değildir. Medyaya yansıyan gelişmeler Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Kitap Okuma Etkinliği”nin tavsiye kararıyla ilgili olup konu ayrıca incelenmektedir. Konuyla ilgili Sayın Bakanımız Ziya Selçuk’a atfen yansıtılan yorum ve değerlendirmeler bütünüyle gerçek dışıdır. Sayın Bakanımızın konuya ilişkin hiçbir açıklama ve değerlendirmesi olmamıştır.

İlgili haberler dikkatli okunduğunda ifadelerin CHP Çanakkale Milletvekili Sayın Özgür Ceylan’a ait olduğu anlaşılacaktır.”