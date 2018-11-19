Çingene Kızı'nın kayıp parçaları Türkiye'ye getiriliyor

Çingene Kızı mozaiği, Gaziantep Nizip'in 10 kilometre doğusunda bulunan Zeugma Antik Kenti'nde Belkıs Harabelerinin kurtarılması sırasında üzerindeki sütunun kaldırılmasıyla keşfedildi.

Farklı eserlerle birlikte kurtarılan "Çingene Kızı" mozağinin bazı parçaları, yıllar önce çalınarak kilometrelerce uzağa götürüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, Çingene Kızı'nın ABD'den Gaziantep'e getirileceğini belirtti.

Ersoy, "ABD'deki Çingene Kızı mozaiği 26 Kasım’da Türkiye'ye gelecek. Ohio Bowling Green State Üniversitesinde bulunan Zeugma Çingene Kızı mozaiği parçalarının Kasım sonunda Gaziantep'e, ait olduğu topraklara getirileceği bilgisini de burada sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Kaynak: AA