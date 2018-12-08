Çizgi roman siyasetinde Putin, Ruhani ve Esed

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, DC Comis şirketinin ‘Doomsday Clock’ isimli çizgi romanına ‘misafir' oldu. Putin ‘kötü ve saldırgan’ olarak resmedildiği çizgi romanda ABD’ye karşı savaş ilan ediyor.

DC Comics'in Alan Moor'un ‘Watchmen' serisinden karakterler ve kötü olayları Batman ve Superman'in dünyasında bir araya getirdiği ve internete sızan ‘Doomsday Clock'un sekizinci sayısında Putin de yer aldı. Putin'in, saldırgan biri olarak gösterildiği seride ABD'ye karşı savaş ilan etmek için bahane arayan bir Putin tablosu çizildi.

Aynı firma daha önceki eserlerinde Beşar Esed ve Ayetullah Humeyni'yi de resmetmişti.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2018, 11:54