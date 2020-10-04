Cumhuriyet tarihinin ilk Süryani kilisesinde kaba inşaat bitti

İstanbul Yeşilköy'de cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi yapılıyor. Süreç Süryani cemaatinin talebi üzerine Başkan Recep tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlamıştı. 3 Ağustos 2019'da temeli atılan Mor Efrem Kilisesi'nin kaba inşaatı tamamlandı, cemaat açılış için gün sayıyor.



İstanbul'daki tek Süryani kilisesi Osmanlı döneminde Sultan Abdulaziz'in tahtta olduğu 1840'lı yıllarda yapıldı.

Beyoğlu Tarlabaşı'ndaki Meryem Ana Kilisesi, İstanbul'da yaşayan 17 bin Süryani'ye yetmiyor.

İstanbul Süryani Ortodoks Cemaati Metropoliti Yusuf Çetin'in girişimi ile yapılan cumhuriyet tarihinin ilk Süryani kilisesinin adresi Yeşilköy'deki latin katolik mezarlığı.

Arazideki metruk şapel ve mezarlık nedeni ile anıtlar kurulundan onay çıkması zaman aldı. Sürece bir de İtalyan latin katoliklerin talepte bulunması ile başlayan dava süreci eklendi. Nihayetinde tüm pürüzler giderildi ve Mor Efrem Kilisesinin temeli 3 Ağustos 2019'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı.

Otoparklar, kültür salonu, kilise, metropolitliğin yer alacağı binanın kaba inşaatı tamamlandı.

Mor Efrem Kilisesi'nin 2021 yılı Ağustos ayında faaliyete geçmesi planlanıyor.